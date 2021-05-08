نابولي يكتسح مستضيفه سبيزيا برباعية

وضرب نابولي في الشوط الأول بقوة محرزاً ثلاثة أهداف متتالية عن طريق بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 15 والنيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقتين 23 و44 على التوالي.

وحاول أصحاب الأرض مجاراة نابولي ونجح الفريق في تضييق الفارق بتسجيله هدفه الوحيد عن طريق روبرتو بيكولي في الدقيقة 64.

واختتم المكسيكي هيرفينغ لوزانو أهداف نابولي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 79.

ورفع نابولي بذلك رصيده إلى 70 نقطة متقدماً للمركز الثاني مؤقتاً فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل أودينيزي مع ضيفه بولونيا بهدف لهدف.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 40 نقطة في المركزين الحادي عشر والثاني عشر على التوالي.



