

ورفع نابولي رصيده إلى 73 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني وراء إنتر الذي توج بطلا الأسبوع الماضي وضمن البطاقة الأولى إلى المسابقة القارية العريقة، مقابل 72 لكل من أتالانتا وميلان منافسيه البارزين على البطاقات الثلاث المتبقية واللذين لعبا مباراة أقل، و69 ليوفنتوس الخامس والذي يملك مباراة مؤجلة أيضا لكن مهمته ازدادت صعوبة بفوز نابولي.

ويلتقي أتالانتا وميلان مع بينيفينتو وتورينو تواليا، في حين يلتقي يوفنتوس الخامس مع ساسوولو الأربعاء.

وتبقى لنابولي مباراتين في المتناول بعيدا عن المواجهات القوية والمباشرة مع المنافسين على البطاقات القارية. سيحل ضيفا على فيورنتينا الثالث عشر، قبل أن يختم الموسم باستضافة هيلاس فيرونا العاشر، وفوزه في المباراتين سيمنحه بطاقة المسابقة القارية العريقة بغض النظر عن نتائج منافسيه.

وافتتح المهاجم البولندي بيوتر زيلينسكي التسجيل للفريق الجنوبي مستغلا كرة مرتدة من حارس أودينيزي بعد تسديدة من المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن (28).

وأضاف الإسباني فابيان رويس الثاني (31)، قبل أن يقلص أودينيزي الفارق بواسطة ستيفانو أوكاكا (41)، لكن نابولي رد بثلاثة أهداف في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها المكسيكي هيرفينغ لوسانو (56) وجوفاني دي لورنتسو (66) ولورنتسو انسينيي (90+1).