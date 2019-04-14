ورفع نابولي رصيده الى 67 نقطة وبات على بعد 17 نقطة من فريق "السيدة العجوز" قبل ست مراحل من نهاية البطولة (18 نقطة متاحة)، مفوتا عليه الفرصة الثانية خلال 24 ساعة بعد أن كان سبال حرمه السبت من الأولى بفوزه عليه 2-1 عندما كان التعادل يكفيه للاحتفال باللقب الثامن على التوالي.

وواجه نابولي صعوبة كبيرة في هز شباك متذيل ترتيب الدوري بعد أن افتتح التسجيل برأسية المدافع السنغالي خالد كوليبالي الذي تابع كرة رفعها البلجيكي درايس مرتنز من ركلة ركنية (15).

وباستثناء الهدف، كان كييفو ندا شرسا وقويا لضيفه فكان الأداء متكافئا، وبادله الهجمات وأهدر فرصا بقدر متساو معه في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز البولندي أركاديوش ميليك تقدم نابولي بالهدف الثاني بعدما تلقى كرة خارج المنطقة من مواطنه بيوتر زيلينسكي أطلقها قوية فاستقرت في اسفل الزاوية اليمنى (64).

وأضاف كوليبالي الذي كان سببا في خسارة فريقه امام أرسنال الإنكليزي بتسجيله الهدف الثاني خطأ في مرماه (صفر-2) في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس الماضي، الهدف الثاني الشخصي والثالث لنابولي خطا في مرمى فريقه بعد متابعة لكرة وصلته من ركنية (81).

وفي الدقيقة الأخيرة، قلص السلوفيني بوستيان سيزار الفارق بتسشجيله هدف كييفو الوحيد بمتابعة رأسية اثر ركلة ركنية (90).

