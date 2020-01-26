ثأر نابولي من مدربه السابق ماوريتسيو ساري وغريمه يوفنتوس عندما ألحق بهما الخسارة الثانية هذا الموسم بالفوز 2-1 الأحد في المرحلة 21 من الدوري.

إذا أوقف نابولي مسلسل نتائجه المخيبة مع مدربه الجديد جينارو غاتوزو بفوز ثمين على يوفنتوس المتصدر والمدرب "الخائن" ساري.

وكان لورنتسو إينسيني أعلن مطلع الموسم الحالي بانضمام ساري الى الادارة الفنية ليوفنتوس "بالنسبة لنا، رحيل ساري الى يوفنتوس يعتبر خيانة".

وثأر قائد نابولي اليوم بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة على الطاير من مسافة قريبة ارتطمت بقدم المدافع الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت وعانقت الشباك (86)، بعدما افتتح البولندي بيوتر زيلينسكي التسجيل بملعب سان باولو في الدقيقة 63.

وقلص الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الفارق في الدقيقة الاخيرة رافعا رصيده الى 17 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين دون ان يجنب فريقه الخسارة الثانية بعد الاولى امام لاتسيو (1-3)، فتقلص الفارق الى ثلاث نقاط بينه وبين إنتر ميلان، فيما صعد نابولي الى المركز العاشر.

وأضاف نابولي النادي الجنوبي لاتسيو الى قائمة ضحاياه، وحقق فوزه الثاني تواليا بعدما جرد فريق العاصمة من لقب الكأس منتصف الأسبوع بهدف منذ الدقيقة الثانية للورنتسو إنسينيي في مباراة أكملها الفريقان بعشرة لاعبين.

وهو الفوز الثاني لنابولي في مبارياته الست الاخيرة في الدوري.