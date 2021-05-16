وصعد نابولي للمركز الثالث مؤقتاً برصيد 76 نقطة متقدماً.

وتابع نابولي مسيرته في الـ "سيري أ" على وقع الانتصارات فجدد رجال المدرب جينارو غاتوزو فوزهم على فيورنتينا بعدما كانوا سحقوه بسداسية نظيفة في المرحلة 18.

وغاب عن صفوف نابولي الدولي الجزائري فوزي غلام والسينغالي كاليدو كوليبالي للاصابة، والصربي نيكولا ماكسيموفيتش والسلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا للمرض.

لم ينتظر فيورنتينا كثيراً لتهديد مرمى ضيفه، فسجل هدفاً في الدقيقة 13 بضربة رأسية من مهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش ألغاه الحكم بداعي التسلل على الهداف، قبل أن تنوب العارضة عن حارس "فيولا" بييترو تيراتشيانو إثر تسديدة من ركلة حرة نفذها قائد نابولي لورنتسو إنسينيي من 25 متراً (33).

ومع بداية الشوط الثاني استعان الحكم بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لاحتساب ركلة جزاء لنابولي بعد خطأ من نيكولا ميلينكوفيتش على المدافع أمير رحماني، نفذها إنسينيي وصدها الحارس تيراتشيانو لتعود إلى القائد حولها بقدمه اليسرى في الشباك (56).

وسجل إنسينيي هدفه الـ 19 في الدوري في هذا الموسم، قبل أن يصد القائم تسديدته بالقدم اليمنى في الدقيقة 64 ليحرمه من زيادة غلته، ليعود ويتحول إلى ممرر لكرة حاسمة لزميله البولندي بيوتر زيلينسكي على يسار حافة منطقة الجزاء، سددها واصطدمت بالمدافع لورنتسو فينوتي وغيرت مسارها وخدعت الحارس (67).

وأجرى غاتوزو عدة تبديلات لتنشيط فريقه والحفاظ على تقدمه فأخرج ماتيو بوليتانو وزيلينسكي وأدخل المكسيكي هيرفينغ لوسانو والبلجيكي دريس مرتنز في الدقيقة 77، ولاحقا أندريا بيتانيا بدلاً من النيجيري فيكتور أوسيمين (84)، ليخطف النقاط الثلاث في صراعه على دوري الأبطال.







