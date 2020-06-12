مينو رايولا يدافع عن بالوتيلي ! من قبل beIN SPORTS June 12, 2020 18:46 0:37 دقيقة أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن مينو رايولا وكيل أعمال ماريو بالوتيلي خرج ليدافع عن موكله بعد رفض نادي بريشيا مشاركة اللاعب في التدريبات . -آخر الفيديوهات 3:53 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين فالنسيا وليفانتي 11:57 دقيقة موجز الأخبار 4:21 دقيقة لايبزيغ يعود بانتصار ثمين من أرض هوفنهايم 0:34 دقيقة خيتافي يسقط في مصيدة غرناطة 0:38 دقيقة فان دايك سيصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول 23:24 دقيقة لا تفوت الحوار الذي يجريه باسل طبال مع يوسف شيبو 0:37 دقيقة مينو رايولا يدافع عن بالوتيلي ! 0:53 دقيقة أنس جابر تحافظ على تدريباتها 0:54 دقيقة دجوكوفيتش يشارك في بطولة استعراضية 3:37 دقيقة إشبيلية يتجاوز عقبة ريال بيتيس بنجاح