الضيوف تقدموا بهدف السلوفيني ياسمين كورتيتش قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول .
لكن ميلان استفاق بعد الاستراحة فتمكن من التعديل بتسديدة قوية من الإيفواري فرانك كيسيي عند الدقيقة الخامسة والخمسين .
بعدها بأربع دقائقَ فقط نال الروسّونيري الأسبقيةَ برأسية القائد أليسيو رومانيولي .
قبل أن يَختتم التركي هاكان تشالهان أوغلو ثلاثيةَ ميلان في الدقيقة السابعة والسبعين ، ليُحَقق الفريقُ اللومباردي فوزاً مُهما في سعيه لضَمان مركز مؤهلٍ للدوري الأوروبي .
ورفع بذلك ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع بعد أن حقق فوزه الخامس عشر مقابل 8 تعادلات و10 هزائم.