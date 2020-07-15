الضيوف تقدموا بهدف السلوفيني ياسمين كورتيتش قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول .

لكن ميلان استفاق بعد الاستراحة فتمكن من التعديل بتسديدة قوية من الإيفواري فرانك كيسيي عند الدقيقة الخامسة والخمسين .

بعدها بأربع دقائقَ فقط نال الروسّونيري الأسبقيةَ برأسية القائد أليسيو رومانيولي .

قبل أن يَختتم التركي هاكان تشالهان أوغلو ثلاثيةَ ميلان في الدقيقة السابعة والسبعين ، ليُحَقق الفريقُ اللومباردي فوزاً مُهما في سعيه لضَمان مركز مؤهلٍ للدوري الأوروبي .

ورفع بذلك ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع بعد أن حقق فوزه الخامس عشر مقابل 8 تعادلات و10 هزائم.

