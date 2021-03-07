ميلان يستعيد عافيته ويضيّق الخناق على إنتر

ويدين "روسونيري" بفوزه إلى مهاجمه البوسني رادي كرونيتش ومدافعه البرتغالي ديوغو دالوت اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 27 و50.

وعوّض ميلان تعادله المخيّب على أرضه أمام أودينيزي 1-1 في المرحلة 25 ورفع رصيده إلى 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن "نيراتسوري" المتصدر الذي سيخوض لقاء صعباً على أرضه بمواجهة أتالانتا.

وضغط ميلان باكراً فهدد مرمى فيرونا برأسية من لياو مرت فوق العارضة (15) لكنه لم ينتظر كثيراً لافتتاح التسجيل بعد خطأ من المدافع جانجاكومو ماغناني على كرونيتش، حصل على إثره على ركلة حرة من 25 متراً ترجمها بنفسه (27).

ومع انطلاق الشوط الثاني، أضاف دالوت الهدف الثاني بعد جملة تمريرات وصلت الكرة إليه قبل أن يتخلص من مدافع فيرونا الالماني كوراي غونتر بحركة فنية وسدد كرة صاروخية من 20 متراً (50).

وفي محاولة لإضافة الثالث مرّر لياو كرة إلى كرونيتش فسدّد من 25 متراً كرة لم تقلق راحة الحارس سيلفستري (88).



وفي مباريات أخرى، تعادل فيورنتينا أمام ضيفه بارما 3-3 وفاز كروتوني على ضيفه تورينو 4-2.