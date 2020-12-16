سجل ماتيا ديسترو (47 و60) هدفي جنوى، ودافيد كالابريا (52) والفرنسي بيار كالولو (83) لميلان.

ورفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جاره إنتر وأربع نقاط عن يوفنتوس.

وكان الفريق اللومباردي على وشك أن يتجرع مرارة هزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري المحلي لولا هدف مدافعه الفرنسي.

وميلان ويوفنتوس هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتذوقا بعد طعم الهزيمة في "سيري أ"، حيث فاز الأول بثماني مباريات وتعادل في أربع في مقابل ستة انتصارات ومثلها من التعادلات ليوفنتوس.

واستمر غياب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش عن الروسونيري لعدم تعافيه تمامًا من الاصابة التي تعرض لها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت امام نابولي.

وفي بقية المباريات تعادل فيورنتينا مع ساسوولو 1-1، وبارما مع كالياري سلبياً، وسبيتسيا مع بولونيا بهدفين لكل فريق، وخسر فيرونا أمام سمبدوريا 1-2.



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