وسجل الهدف الأول للفريق الفائز، الأرجنتيني كريستيان روميرو 26، وأضاف الثاني السلوفيني جوسيب إيليشيش من ركلة جزاء 53، فيما ختم النتيجة الكولومبي دوفان زاباتا النتيجة بتوقيعه على الثالث 77.

وشهدت المباراة مشاركة الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الوافد الجديد إلى الفريق اللومباردي كبديل في الدقيقة 70.

وصار رصيد أتالانتا 36 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ميلان عند النقطة 43 وبقي منفرداً بالصدارة لكن بفارق نقطتين عن جاره إنتر الذي اكتفى بالتعادل السلبي 0-0 مع أودينيزي.

وحسم ميلان لقب بطل الشتاء الشرفي لأول مرة منذ موسم 2010- 2011 (آخر مرة توج فيها بالبطولة).

ووجد ميلان نفسه في وضع صعب أمام منافس يهاجم من دون أي عقد، إذ تخلف في الدقيقة 26 بكرة رأسية للأرجنتيني كريستيان روميرو الذي سبق الفرنسي بيار كاولو وحولها في شباك جانلويجي دوناروما إثر تمريرة طويلة متقنة من الألماني روبن غوسنس.

وبغياب لاعب الوسط التركي المؤثر هاكان جالهان أوغلو لاصابته بفيروس كورونا الذي كاد يحرم الفرنسي تيو هرنانديز من المشاركة لو لم يتم تصحيح نتيجة اختباره، والجزائري اسماعيل بن ناصر وماتيو غابيا للاصابة والبلجيكي أليكسيس سايلمايكرز وأليسيو رومانيولي للإيقاف، عانى فريق بيولي للعودة إلى اللقاء وأنهى الشوط الأول متخلفاً.

وتعقدت أمور ميلان في مستهل الشوط الثاني حين وجد نفسه متخلفاً بهدفين نظيفين نتيجة خطأ في المنطقة المحرمة من الإيفواري فرانك كيسييه الذي ضرب بكوعه السلوفيني يوسيب إيليشيتش، فاحتسبت ركلة جزاء للضيوف انبرى لها الأخير بنجاح في مرمى دوناروما (53).

ورغم تقدمه، واصل أتالانتا ضغطه وسط غياب تام لهجوم ميلان لاسيما السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، ما دفع بيولي إلى الزج بماندزوكيتش ومواطنه أنتي ريبيتش العائد بعد تعافيه من "كوفيد-19"، وذلك بدلا ًمن الإسباني سامويل كاستييخو والبرتغالي رافايل لياو (70).

إلا أن شيئاً لم يتغير وبقي أتالانتا الأخطر وكان قريباً من هدف ثالث لو لم يقف القائم بوجه رأسية الكولومبي دوفان زاباتا (74) الذي عوض هذه الفرصة بهدف بعد دقائق معدودة بعدما وصلته الكرة على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء بتمريرة من روميرو، فسددها من زاوية صعبة في الشباك (77).

