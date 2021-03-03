ميلان من أجل مواصلة مطاردة جاره إنتر من قبل beIN SPORTS March 3, 2021 10:45 2:10 دقيقة يستضيف ميلان فريق أودينيزي اليوم الأربعاء في الجولة 25 من الدوري الإيطالي بحثاً عن 3 نقاط تجعله يستمر في مطاردة جاره إنتر، المتصدر. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي ميلان أودينيزي -آخر الفيديوهات 2:10 دقيقة ميلان من أجل مواصلة مطاردة جاره إنتر 3:24 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على بوردو 1:46 دقيقة محرز: قدمنا مباراة مميزة وفزنا رغم صعوبتها 4:34 دقيقة يوفنتوس يعزز موقعه في المركز الثالث 5:45 دقيقة مانشستر سيتي يواصل انتصاراته المدوية 0:29 دقيقة رقم قياسي جديد لرونالدو! 0:45 دقيقة كومان يمتنع عن الإدلاء برأيه بشأن قضية بارتوميو 0:25 دقيقة بيغولا تلتحق بركب المتأهلات إلى الدور الثاني 0:32 دقيقة كرامر مدرباً جديداً لفريق أرمينيا بيليفيلد 0:25 دقيقة الأميركية كيز تمضي قدماً في بطولة قطر توتال