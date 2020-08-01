

ويعتبر روكي (46 عاماً) المولود في مدينة فلورنسا من أبرز حكام إيطاليا والقارة الأوروبية.

وفي 16 أيار/مايو 2004، أدار روكي أول مباراة له في الدوري الإيطالي والتي كانت بين ليتشي ونادي ريجينا.

وكانت أول مباراة على الصعيد الأوروبي للحكم الإيطالي بين أبويل نيقوسيا القبرصي ونادي بيليستر المقدوني في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي (اليوروبا ليغ حالياً) يوم 31 يوليو/تموز 2008.

أما على الصعيد الدولي، كانت مواجهة سويسرا أمام مولدوفا في تصفيات كأس العالم – جنوب افريقيا 2010، مطلع شهر أبريل/نيسان 2009، هي أول مباراة دولية للإيطالي.

وكان روكي حاضراً في المسابقات الدولية على غرار نهائيات كأس العالم – روسيا 2018 والألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في بريطانيا في عام 2012 وكأس القارات – روسيا 2017.

