ملخص مباراة نابولي وجنوى November 9, 2019 23:10 3:26 دقيقة انتهت مواجهة نابولي وضيفه جنوى بالتعادل 0-0.وصار ترتيب نابولي في المركز السابع بـ19 نقطة، أما جنوى ففي المركز 17 برصيد 9 نقاط. ويمر نابولي في أزمة إدارية مستفحلة. وهذه المباراة الخامسة توالياً لنابولي في جميع المسابقات دون أي فوز. الملخصات جنوى نابولي -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة ملخص مباراة نابولي وجنوى 4:18 دقيقة ميسي يظهر وبرشلونة ينتصر ويعود للصدارة 1:17 دقيقة ميسي ملك الركلات الحرة المباشرة 0:35 دقيقة "كان" تحت 23 عاما: فوز كوت ديفوار على نيجيريا 1:16 دقيقة تيكي تاكا مذهلة قبل هدف ريال مدريد الرابع 3:19 دقيقة ليستر يلبس ثوب "الوصيف المؤقت" ويترقب سيتي 5:40 دقيقة إيكاردي "البديل السوبر" يهدي الباريسي فوزاً معقداً 3:45 دقيقة ريال مدريد يواصل الاستعراض وينتصر بالأربعة 3:26 دقيقة إنتر يغلب فيرونا ويعتلي الصدارة 4:30 دقيقة بايرن ينتفض أمام دورتموند بعد نكسة فرانكفورت