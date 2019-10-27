ملخص مباراة سبال ونابولي October 27, 2019 16:33 2:38 دقيقة الملخصات نابولي سبال -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة مباراة ليفربول (0) - (1) توتنهام - التغطية الخاصة 2:38 دقيقة ملخص مباراة سبال ونابولي 0:35 دقيقة غرناطة يغلب بيتيس ويتصدر الليغ 0:51 دقيقة جنوب إفريقيا تلاقي إنكلترا في النهائي 0:32 دقيقة فوز أوساكا وبارتي في انطلاق بطولة الماسترز 0:40 دقيقة باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا - التغطية الخاصة 0:53 دقيقة نيجيريا تقلب الطاولة على المجر 0:50 دقيقة استهلالية قوية للبرازيل أمام كندا 1:59 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 11:30 دقيقة موجز الأخبار