ملخص مباراة أودينيزي وروما October 31, 2019 00:05 3:53 دقيقة الملخصات أودينيزي الإيطالي روما الإيطالي -آخر الفيديوهات 3:53 دقيقة ملخص مباراة أودينيزي وروما 3:47 دقيقة ملخص مباراة أتليتيكو بلباو وإسبانيول 4:05 دقيقة ريال مدريد يمطر شباك ليغانيس بخماسية نظيفة 4:58 دقيقة يوفنتوس يحصد النقاط بعد فوز متأخر على جنوى 4:33 دقيقة أتالانتا يفرض التعادل على نابولي في عقر داره 6:23 دقيقة ليفربول يعبر أرسنال في الرابطة بعد مباراة مجنونة 0:55 دقيقة فيراتي يمدّد عقده مع باريس سان جيرمان حتّى 2024 1:45 دقيقة يونايتد يتخطّى عقبة تشيلسي بنجاح 0:36 دقيقة سفيتولنا إلى نصف نهائي بطولة الماسترز الختامية 1:06 دقيقة فالفيردي: "هناك أمور تحتاج إلى التصحيح"