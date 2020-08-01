مراسم تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي من قبل beIN SPORTS August 2, 2020 00:00 0:43 دقيقة شاهد مراسم تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة توالياً. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي يوفنتوس الإيطالي -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة مراسم تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي 2:51 دقيقة ممر شرفي تكريماً لمسيرة الحكم جيانلوكا روكي 0:45 دقيقة غاتوسو يفقد أعصابه خلال لقاء نابولي ولاتسيو 4:00 دقيقة لاتسيو يخسر وإيموبيلي يدخل التاريخ 3:25 دقيقة إبراهيموفيتش يتألق.. ميلان يفوز 3:59 دقيقة روما يقلب الطاولة على يوفنتوس 2:57 دقيقة إنتر يوقف ثورة أتالانتا وينهي الموسم ثانياً 1:58 دقيقة أرتيتا يتحدّث عن إعادة أرسنال لمكانه الطبيعي 1:25 دقيقة أوباميانغ: "قمنا بردة فعل جيدة" 1:10 دقيقة لامبارد يشدد مجدداً على ضرورة التحسن