ماركيزيو: "بيرلو تولّى تدريب يوفنتوس في ظرف صعب" من قبل beIN SPORTS March 27, 2021 10:44 0:55 دقيقة قال نجم يوفنتوس والمنتخب الإيطالي سابقاً كلاوديو ماركيزيو إنّ زميله السابق أندريا بيرلو تولى تدريب السيدة العجوز في ظرف صعب وفي موسم استثنائي، مؤكداً أنّ النادي كان يعي جيّداً تبعات هذا الاختيار عندما كلّفه بالمهمّة. مقابلات يوفنتوس الدوري الإيطالي كلاوديو ماركيزيو أندريا بيرلو -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة مباراة قطر وأذربيجان - معلومات البث المباشر 2:52 دقيقة قطر على أهبة الاستعداد لملاقاة أذربيجان 2:17 دقيقة هولندا لتغيير الصورة أمام لاتفيا 0:55 دقيقة ماركيزيو: "بيرلو تولّى تدريب يوفنتوس في ظرف صعب" 0:23 دقيقة ميدفيديف إلى ثالث أدوار دورة ميامي 2:31 دقيقة انطلاق موسم الـ"موتو جي بي" من حلبة لوسيل 0:38 دقيقة سان جيرمان وبايرن في قمة مباريات دوري الأبطال 0:36 دقيقة دورة ميامي: أوساكا إلى الدور الثالث بصعوبة 1:46 دقيقة موريتانيا تحافظ على حظوظها في بلوغ "كان 2021" 0:40 دقيقة إيفرتون يحصل على الضوء الأخضر لإنشاء ملعب جديد