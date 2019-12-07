على ملعب "أولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما، بادر فريق "السيدة العجوز" بافتتاح باب التهديف بفضل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (25)، غير أنّ صاحب الأرض عاد ليقلب الطاولة ويثور على ضيفه بثلاثة أهداف كاملة وقعها كل من لويز فيليبي (45) وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (74) وفيليبي كايسيدو (90+5).

ويعدّ هذا الفوز الأول للاتسيو على يوفنتوس في الأولمبيكو ضمن الدوري الإيطالي منذ ديسمبر 2003.

وأكمل يوفنتوس المواجهة منقوصاً من نجمه الكولومبي خوان كوادرادو الذي أقصي بعد نيله البطاقة الحمراء (69)، وهو أول طرد لكوادرادو في الكالتشيو (المباراة رقم 111 في مشواره).

وحرم لاتسيو ضيفه من استعادة الصدارة واستغلال هدية جاره روما الذي أسقط إنتر ميلان في فخ التعادل السلبي الجمعة في افتتاح المرحلة وحقق فوزه السابع على التوالي مشددا الخناق على ثنائي الصدارة حيث عزز موقعه في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط خلف يوفنتوس الثاني وخمس خلف إنتر ميلان المتصدر.

تقرير المباراة

كان يوفنتوس الطرف الأفضل في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل عبر نجمه الارجنتيني باولو ديبالا من ركلة ركنية مباشرة ابعدها الحارس الألباني توماس ستراكوشا من باب المرمى (10)، ثم رأسية لفيديريكو برنارديسكي من مسافة قريبة اثر تمريرة من رونالدو بجوار القائم الايسر (15).

ونجح رونالدو في منح التقدم ليوفنتوس بعد لعبة مشتركة مع الاوروغوياني رودريغو بنتانكور الذي مررها له عرضية أمام المرمى فتابعها الدولي البرتغالي بسهولة (25).

وكاد رونالدو يضيف الهدف الثاني بارتماءة رأسية قوية من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية من برنارديسكي ابعدها الحارس ستراكوشا من باب المرمى (43).

ونجح لاتسيو في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما ارتقى المدافع فيليبي لويز لكرة عرضية لمواطنه لويس البرتو وتابعها بين المدافعين ليوناردو بونوتشي والهولندي ماتياس دي ليخت من مسافة قريبة داخل المرمى.

وتابع يوفنتوس أفضليته في الشوط الثاني، وأنقذ الحارس ستراكوشا مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة قوية لديبالا (64).

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة بطرد مدافعه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو عندما عرقل المهاجم مانويل لاتساري عندما كان في طريقه الى التوغل داخل المنطقة (69) حيث أشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء في الوهلة الاولى قبل ان يلجأ لتقنية المساعدة بالفيديو ليقرر طرد المدافع الكولومبي.

ودفع مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري بالبرازيلي دانيلو مكان برنارديسيكي مباشرة.

واستغل لاتسيو النقص العددي بسرعة لتقدم عبر ميلينكوفيتش-سافيتش الذي استغل كرة طويلة من لويس ألبرتو خلف الدفاع فهيأها لنفسه بيمناه ولعبها بيسراه على يسار الحارس الدولي البولندي فويتشيخ تشيشني (75).

وزادت محن يوفنتوس باحتساب الحكم لركلة جزاء اثر عرقلة الارجنتيني خواكين كوريا من الحارس تشيشني فانبرى لها تشيرو ايموبيلي لكن الحارس البولندي تصدى لها في الوهلة الاولى وارتدت منه الى ايموبيلي مرة ثانية فسددها وابعدها الحارس مرة ثانية (79).

ودفع ساري بالارجنتيني غونزالو هيغواين مكان مواطنه ديبالا (79) سعيا للتعادل لكن لاتسيو وجه الضربة القاضية للسيدة العجوز بتسجيله الهدف الثالث عبر البديل كايسيدو من أول لمسة بعد أربع دقائق من دخوله مكان ميلينكوفيتش-سافيتس مستغلا كرة مرتدة من تشيشني اثر تسديدة للاتساري اثر هجمة مرتدة (90+5).