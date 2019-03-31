فاز لاتسيو على مضيفه انتر بهدف دون مقابل في ختام مباريات المرحلة التاسعة والعشرين اليوم الأحد.

ووجد إنتر نفسه متخلفا منذ الدقيقة 13 بكرة رأسية للصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش بعد عرضية من الإسباني لويس ألبرتو.

وكان لاتسيو الأقرب لإضافة هدف ثان في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، وحتى في بداية الشوط الثاني لكنه اصطدم بتألق الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش، لاسيما في الدقيقة 55 حين صد محاولة للبديل الاكوادوري فيليبي كايسيدو الذي دخل في الدقيقة 27 بعد اصابة الأرجنتيني خوان كوريا، ثم تدخل لمنع رومولو من متابعة الكرة في الشباك.

وتحسن أداء انتر بعد ذلك لكن دون أن ينجح في الوصول الى شباك الألباني توماس ستراكوشا حتى صافرة النهاية.