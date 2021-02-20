لاتسيو يعود لسكة الانتصارات

ويدين لاتسيو بفوزه إلى لاعب وسطه الاسباني لويس البرتو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 24 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تلقيه كرة من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش.

وعاد القطب الثاني للعاصمة روما إلى سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية عند ستة متتالية اثر خسارته أمام مضيفه إنتر ميلان 1-3، فحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 43 نقطة بفارق الأهداف خلف جاره روما الذي يحل ضيفاً على بينيفينتو الأحد.

في المقابل، مني سمبدوريا بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم والأولى بعد تعادل وخسارة فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز العاشر.

وحقق لاتسيو الأهم قبل استضافته بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال مدربه سيموني اينزاغي "خضنا مباراة صعبة اليوم. عانينا في الشوط الثاني لكننا استحقنا الفوز".

وأضاف "لدينا هدفان، تجاوز هذا الدور من مسابقة دوري الأبطال والاحتفاظ بمكاننا في أوروبا، مع علمنا بصعوبة المهمتين".

وعاد لاتسيو إلى المسابقة القارية العريقة هذا الموسم بعد غياب دام 13 عاماً.

وعلق اينزاغي على خسارة منافسه بايرن ميونيخ امام مضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-2 السبت في البوندسليغا، قائلاً إن بايرن ميونيخ المتوج بلقب المسابقة القارية ست مرات "كان الفريق الوحيد في القرعة الذي لم نكن نريد مواجته".

وأضاف "إنهم ابطال أوروبا والعالم" في اشارة الى تتويج النادي البافاري بلقب مونديال الأندية مطلع الشهر الحالي في الدوحة محققاً السداسية التاريخية.

وتابع "لديهم بعض المشاكل. علينا أن نستمتع بالتحدي الذي كنا نحب أن نواجهه في ملعب مزدحم بالجماهير".

وفي مباراة ثانية، خطف جنوى تعادلاً مثيراً من ضيفه فيرونا 2-2.

وتقدم فيرونا مبكراً وتحديداً في الدقيقة 17 عبر لاعب وسطه الصربي الواعد ايفان ايليتش (19 عاماً)، وأدرك الاوزبكستاني إلدور شومورودوف التعادل مطلع الشوط الثاني (49)، ومنح ماركو دافيدي فاروني التقدم مجدداً للضيوف في الدقيقة 61، قبل أن يخطف الكرواتي ميلان باديلي هدف التعادل في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

