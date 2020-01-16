لاتسيو يدخل صراع المنافسة على اللقب January 16, 2020 14:11 1:59 دقيقة موسم تاريخي يقدمه لاتسيو حتى الآن، فقد نجح فريق سيموني إنزاغي في تسجيل الفوز العاشر توالياً، وهو رقم قياسي في تاريخه. نتيجة تقترن بمستويات مميزة، تجعله أقرب الفرق لمنافسة يوفنتوس وإنتر ميلان على اللقب. تقارير إخبارية لاتسيو الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة الإمارات تقص شريط مشاركتها بفوز عريض على هونغ كونغ 0:34 دقيقة يويفا يغير خطة تشكيلة 2019 من أجل عيون رونالدو 1:59 دقيقة لاتسيو يدخل صراع المنافسة على اللقب 2:36 دقيقة نجوم التنس يدعمون ضحايا الحرائق في أستراليا 0:40 دقيقة المغربي يوسف النصيري يقترب من الانتقال إلى إشبيلية 2:18 دقيقة النجمة يعلن عدم مشاركته في البطولة بنظامها الجديد 0:40 دقيقة سون: "علينا تقديم جهد مضاعف في الفترة القادمة" 0:38 دقيقة إدارة إنتر تتوجه إلى إنكلترا لحسم صفقة إريكسن 1:41 دقيقة جماهير يوفنتوس تنتظر مردودا أفضل من ماتايس دي ليخت 0:30 دقيقة الترجي ينتصر على النجم الساحلي ويتصدر الدوري