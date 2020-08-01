وفشل لاتسيو في الصعود للمركز الثالث بعدما خسر أمام مضيفه نابولي 3-1 يوم السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجّل ثلاثية الفائز كل من الإسباني فابيان رويز (9) وإنسيني (54 من ركلة جزاء) وبوليتانو 90+2، فيما تمكن إيموبيلي من وضع بصمته بتسجيل هدف لاتسيو الوحيد (22).



ودخل مهاجم لاتسيو الدولي شيرو ايموبيلي التاريخ عندما أصبح أفضل هداف في موسم واحد في تاريخ الدوري، رافعاً رصيده إلى 36 هدفاً على غرار مهاجم يوفنتوس الحالي الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي سجل 36 هدفاً في 2015-2016 حين كان يدافع عن ألوان نابولي.

وتوقف رصيد لاتسيو عند 78 نقطة في المركز الرابع خلف أتالانتا الثالث وإنتر الوصيف ويوفنتوس حامل اللقب، فيما رفع نابولي رصيده إلى 65 نقطة في المركز السابع.