

وأحرز كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، ليرفع رصيد يوفنتوس إلى 28 نقطة في المركز الثالث لبعض الوقت قبل أن يتراجع للمركز الرابع بانتصار لاتسيو على ضيفه مونتسا بهدف الأرجنتيني لوكا روميرو ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني متقدماً بفارق الأهداف على ميلان الثالث.



في المقابل، تجمّد رصيد فيرونا عند خمس نقاط في قاع الترتيب.



وشهدت المباراة في خواتيمها طرد المدافع البرازيلي لفريق "السيدة العجوز" أليكس ساندرو.