كونتي يهرب من وسائل الإعلام! من قبل beIN SPORTS May 14, 2021 15:29 0:47 دقيقة ألغى أنطونيو كونتي، مدربُ نادي إنتر، المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام يوفنتوس لتجنب أسئلة الإعلام حول بعض المشاكل التي يعاني منها النادي خارج الملعب. تقارير إخبارية إنتر الدوري الإيطالي أنطونيو كونتي -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة نادال يتجاوز زفيريف ويبلغ نصف نهائي دورة روما 0:35 دقيقة هاشيموتو تتحدث عن عريضة إلغاء الأولمبياد 5:30 دقيقة تعرف على آخر الأخبار داخل إنتر وفي أروقة يوفنتوس 0:45 دقيقة فيفا يوافق على تمثيل لابورت لمنتخب إسبانيا 0:48 دقيقة إدارة يوفنتوس تطلب من اللاعبين تأجيل الرواتب 0:47 دقيقة كونتي يهرب من وسائل الإعلام! 0:34 دقيقة ماني يتجاهل كلوب ويرفض مصافحته! 0:51 دقيقة كونتي يتصالح مع لاوتارو بنزال في الملاكمة ! 0:28 دقيقة توسيع حالة الطوارئ في اليابان 2:34 دقيقة دربي مغاربي مشوّق بين المولودية والوداد