كونتي: قدمنا مباراة ممتازة أمام فريق قوي من قبل beIN SPORTS February 21, 2021 20:52 2:29 دقيقة أكد أنطونيو كونتي مدرب إنتر أن فريقه قدم مباراة قوية وكبيرة أمام منافس قوي هو الجار ميلان وذلك بعد الفوز المؤزر للنيراتزوري 3-0 في ديربي الغضب الأحد. مقابلات دربي ميلانو إنتر ميلان ميلان أنطونيو كونتي -آخر الفيديوهات 4:25 دقيقة أتالانتا يتجهز لريال مدريد بفوز مميز على نابولي 0:37 دقيقة رجال فلسطين ينعشون آمالهم ببلوغ كأس آسيا 0:48 دقيقة ليل يستعيد توزانه والصدارة بفوزه على لوريان 3:13 دقيقة مانشستر سيتي يعزز صدارته بفوزه الثمين على أرسنال 0:42 دقيقة ريال سوسييداد يدك شباك ديبورتيفو ألافيس برباعية 0:35 دقيقة ليستر سيتي يصعد إلى الوصافة 5:01 دقيقة إنتر يهزم جاره ميلان ويعزز صدارته 3:10 دقيقة برشلونة يفرّط بالفوز على قادش 0:37 دقيقة أوساكا تحتفل بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 3:05 دقيقة سان جيرمان يستقبل موناكو في قمة مثيرة