قاتل الدون لقيادة السيدة العجوز للفوز وتسجيل الأهداف في لقاء ساسوولو وكان له ما أراد في الثواني الأخيرة ليؤمن انتصار فريقه 3-1 وليطرق باباً جديداً في تاريخ كرة القدم الذي حجز في أرفع متاحفه حجرات خاصة به كشخصية أسطورية ملهمة حطمت العديد من الأرقام القياسية وراكمت الكؤوس والجوائز.

وأصبح في جعبة الدون (759) هدفاً سجلها مع جميع الأندية التي احترف فيها ومع المنتخب البرتغالي، معادلاً عدد أهداف جوزيف بيتسان ومتفوقاً على الأسطورة البرازيلية بيليه (757)، ونجم السامبا السابق روماريو (745)، والنجم الأرجنتيني لنادي برشلونة ليونيل ميسي (715).

وتتوزع أهداف رونالدو مع الأندية التي لعب لها ومع منتخب بلاده على الشكل التالي:

سبورتينغ لشبونة 5، مانشستر يونايتد 118، ريال مدريد 450، كريستيانو رونالدو 84، البرتغالي 102.

ويحمل كريستيانو رونالدو ذكريات طيبة من مواجهة ساسوولو إذ وقع على هدفه الأول في الدوري الإيطالي عندما فاز يوفنتوس على ساسولو 2-1 في سبتمبر 2018 (ثنائية)؛ وأحرز أربعة أهداف ضده في أربع لقاءات سابقة في المسابقة.