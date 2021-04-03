وتقدم فيديريكو كييزا ليوفنتوس في الدقيقة 13، قبل أن يسجل أنتونيو سانابريا هدفين لتورينو (27 و46)، فيما أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل لـ"يوفي" في الدقيقة 79.

وبهذا التعادل، بقي يوفنتوس على 56 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الـ17.

وجاءت البداية سريعة من يوفنتوس، فافتتح كييزا التسجيل بعد تمريرة من الإسباني ألفارو موراتا، فاستلمها وتوغل إلى داخل المنطقة ليسدد كرة بقدمه اليسرى بين أقدام الحارس (13).

وفي الدقيقة 27، تمكن سانابريا من تسجيل هدف التعادل لتورينو، بعد متابعة رأسية من تسديدة من خارج المنطقة.

بعد مرور 17 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني، سجل سانابريا هدف تورينو الثاني بعدما أطلق تسديدة قوية بيسراه فشل الحارس في إبعادها (46).

سانابريا يصبح أول لاعب يسجل ثنائية لتورينو أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي منذ ماركو فيرانتي في مارس 2000

الباراغواني أرنالدو سانابريا يصبح أول لاعب أجنبي يسجل ثنائية لتورينو أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي منذ البرازيلي والتر كازاغراندي في ابريل 1992

وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة 79، عندما تابع رونالدو رأسية جورجو كييليني في المرمى، وألغى الحكم الهدف في بادئ الأمر، قبل أن يتراجع عن قراره إثر مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.