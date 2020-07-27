كريستيانو رونالدو يستمر في تطويع الأرقام القياسية من قبل beIN SPORTS July 27, 2020 20:01 2:12 دقيقة واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تطويع الأرقام القياسية بعدما قدّم موسماً استثنائياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى مع فريقه يوفنتوس الإيطالي. تقارير إخبارية كريستيانو رونالدو يوفنتوس -آخر الفيديوهات 2:12 دقيقة كريستيانو رونالدو يستمر في تطويع الأرقام القياسية 0:43 دقيقة استاد البيت ينال شهادة مرموقة في مجال الاستدامة 3:25 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 3:05 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 36 0:32 دقيقة مبابي سيغيب لنحو 3 أسابيع 0:25 دقيقة ترحيب برغبة قطر باستضافة الأولمبياد 2:35 دقيقة قطر تعلن عن رغبتها باستضافة الأولمبياد في المستقبل 0:43 دقيقة احتفال "غير عادي" داخل غرف ملابس أستون فيلا 1:46 دقيقة ساري: "حلم راودني منذ الطفولة" 1:01 دقيقة إلتشي بدلاً من فوينلابرادا في ملحق الصعود