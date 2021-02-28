قمة ميلان وروما تحمل عنوان العودة لسكة الانتصارات February 28, 2021 11:56 2:32 دقيقة يترقب عشاق الكرة الإيطالية قمة الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي عندما يواجه ميلان مضيفه روما. تقارير إخبارية آي سي ميلان روما الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة قمة ميلان وروما تحمل عنوان العودة لسكة الانتصارات 3:12 دقيقة أتلتيكو مدريد يواجه فياريال في مواجهة مرتقبة 3:05 دقيقة مانشستر يونايتد يختبر قوته خارج أرضه أمام تشيلسي 3:34 دقيقة ختام منافسات بطولة الشقب الدولية 0:24 دقيقة شفيونتيك تنسحب من المشاركة في بطولة قطر توتال 3:26 دقيقة يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام مستضيفه فيرونا 0:23 دقيقة ويست بروميتش يقتنص فوزاً مهماً من برايتون 0:37 دقيقة بارما يفشل في اقتلاع نقاط هامة 0:35 دقيقة تعادل إيجابي بين إيبار وهويسكا 3:04 دقيقة باريس سان جيرمان يدك حصون ديجون برباعية