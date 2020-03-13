وذكر النادي في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّ نتائج الفحوص التي أجريت للاعبه الصربي دوسان فلاهوفيتش كانت إيجابية.

وأوضح فيورنتينا أنّ: "اللاعب في صحة جيدة" مشيراً إلى أنّ النادي سيقوم بجميع إجراءات العزلة وتحديد جميع الأشخاص الذين تواصلوا مع اللاعب.

وانضم فيورنتينا إلى الأندية الإيطالية التي أعلنت مسبقاً عن إصابات لاعبيها بفيروس كورونا مثل يوفنتوس وسمبدوريا، إذ ذكر الأخير أنّ خمسة لاعبين وطبيب أصيبوا بالفيروس، فيما يتواجد الفريق بأكمله مع المدرب كلاوديو رانييري والطواقم الفنية والطبية في الحجر الصحي الطوعي.