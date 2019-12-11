أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم الأربعاء تعيين لاعب الوسط الدولي السابق جينارو غاتوزو مدربا له بعد إقالة كارلو أنشيلوتي لسوء النتائج.

وكتب نابولي على تويتر "أهلا غاتوزو" فيما أضاف رئيسه أوريليو دي لورنتيس "أهلا رينو (لقب غاتوزو)". وأحرز غاتوزو (41 عاما) لقب مونديال 2006 كلاعب، قبل أن يخوض مشواره التدريبي الأخير مع فريقه السابق ميلان.

وقال غاتوزو لموقع النادي "نهدف إلى استعادة النقاط والعودة إلى مواقع المنافسة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. يجب أن نعمل بجهد ونتخطى هذه المرحلة الشائكة".

وعن أنشيلوتي الذي يعتبره معلما وصديقا، قال غاتوزو الذي أشار في مؤتمر صحافي إلى أن فريقه سيعتمد طريقة 4-3-3: "أنشيلوتي بمثابة والدي. كان دوما قريبا مني وداعما لي. فاز بكل شيء ولا يزال لدي الكثير لأثبته. سأكون سعيدا إذا حققت 10% مما حققه في كامل مسيرته".

وأقال نابولي ليل الثلاثاء أنشيلوتي بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، على رغم الفوز في الأمسية عينها على جنك البلجيكي 4-صفر والتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأورد النادي الإيطالي عبر حسابه على "تويتر"، "اتخذ نادي نابولي قرار الافتراق مع مدرب الفريق الأول كارلو أنشيلوتي"، مؤكدا أن "الاحترام المتبادل بين النادي ورئيسه أوريليو دي لورنتيس وكارلو أنشيلوتي لن يتغير".

لكن فوز نابولي الإيطالي كان الأول له في آخر عشر مباريات في مختلف المسابقات. وكان مصير المدرب البالغ من العمر 60 عاما، قد شكل عنوانا للعديد من التقارير الصحافية في الأيام الماضية، لاسيما في ظل تراجع نتائج وصيف بطل الدوري الإيطالي على المستطيل الأخضر، والحديث عن مشاكل عدة بين الإدارة من جهة، والمدرب واللاعبين من جهة أخرى.

وتراجع نابولي الذي حل وصيفا ليوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسمين الماضيين، إلى المركز السابع حاليا برصيد 21 نقطة من 15 مباراة، بفارق 17 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان.

وكان غاتوزو قد انفصل عن ميلان في نهاية أيار/مايو الماضي "بالتراضي" برغم ارتباطه بعقد لعامين آخرين، وذلك بعد فشله في بلوغ دوري أبطال أوروبا.

ودافع غاتوزو عن ألوان الفريق اللومباردي بين العامين 1999 و2012، وتولى تدريبه في تشرين الثاني/نوفبمر 2017.

