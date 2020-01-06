غاتوزو: خسرنا أمام فريق كبير January 6, 2020 23:25 2:56 دقيقة قال مدرب نابولي جينارو غاتوزو بعد الخسارة من إنتر ميلان 3-1، إنه لعب أمام فريق كبير وأن فريقه ارتكب 3 أخطاء نجم عنها 3 أهداف للفريق المنافس. -آخر الفيديوهات 3:48 دقيقة إنتر يعود من نابولي مظفراً ويتساوى مع يوفنتوس 0:57 دقيقة السد يقسو على العربي بمهرجان تهديفي 0:29 دقيقة قطر إكسون موبيل: فيرداسكو إلى الدور الثاني 0:29 دقيقة بوبليك يبلغ الدور الثاني من بطولة قطر إكسون موبيل 0:44 دقيقة لا دلائل بشأن إساءات عنصرية في حق روديغر 0:57 دقيقة السد يقلـب الطاولة على العربي 0:54 دقيقة دي روسي يخرج من بوكا جونيورز ويعتزل كرة القدم 1:35 دقيقة نادال يتحسن ودجوكوفيتش يقود صربيا لربع النهائي 0:38 دقيقة ميلان يتعادل سلبياً وأتالانتا يواصل الإبداع 3:56 دقيقة هاتريك كريستيانو رونالدو يطير بيوفنتوس فوق كالياري