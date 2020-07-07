وسجل الإكوادوري فيليبي كايسيدو (5) هدف لاتسيو الذي خسر أمام ميلان صفر-3 السبت الماضي، والسنغالي خوما باباكار (30) وفابيو لوتشوني (47) لليتشي.

وتجمّد رصيد لاتسيو عند 68 نقطة معبّداً الطريق أمام يوفنتوس لتعزيز صدارته إلى عشر نقاط، بحال فوزه على مضيفه ميلان.

وخرج ليتشي مؤقتا من ثلاثي الهبوط إلى الدرجة الثانية، بإضافته ثلاث نقاط لرصيده ليصبح 28 نقطة في المركز السابع عشر، محققا فوزه الأول بعد أربع خسارات متتالية منذ استئناف منافسات البطولة الشهر الماضي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التعليق نتيجة نفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وهي الخسارة الثالثة للاتسيو في المباريات الخمس الأخيرة مقابل فوزين، ما يفوق عدد خساراته التي لقيها خلال المراحل الـ26 التي سبقت إيقاف البطولة عندما تعرّض لخسارتين فقط.

وزادت مهمة "النسور" للفوز باللقب الثالث في تاريخهم بعد موسمي 1973-1974 و1999-2000 صعوبة، قبل سبع مراحل من انتهاء الموسم.

