ووقع إنزاغي (45 عاما) عقدا لمدة سنتين مع إنتر، بحسب ما ذكر في بيان. وسيخوض تجربته الأولى بعيدا عن فريق لاتسيو الذي أشرف عليه منذ العام 2016.

وترك سيموني، الشقيق الأصغر لفيليبو المهاجم الدولي السابق مع يوفنتوس وميلان، فريقه العاصمي الأسبوع الماضي بعد خمس سنوات في صفوفه، رافضا تمديد عقده ومفضلا خيار الانتقال إلى إنتر.

وكان كونتي قد تخلى عن عقده مع إنتر برغم تبقي موسم واحد حتى نهايته، وذلك بعد صراعه مع المالكين الصينيين للنادي الغارقين في مشكلاتهم المالية والراغبين بتقليص النفقات في فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض كونتي، مدرب يوفنتوس وتشيلسي الإنكليزي السابق، تقليص النفقات في فريقه والذي سيحرمه من أن يكون منافسا على الصعيدين المحلي والقاري.

برغم ذلك، قاده إلى لقبه الأول في الدوري منذ تتويجه مع البرتغالي جوزيه مورينيو بثلاثية تاريخية في 2010.

وسيتقاضى إنزاغي بحسب تقارير 4 ملايين يورو (4,9 ملايين دولار) سنويا، أي أقل بنحو ثلاثة أضعاف مما كان يتقاضاه كونتي.

