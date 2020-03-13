وبعدما كشف الخميس عن إصابة المهاجم الدولي مانولو غابياديني بفيروس "كوفيد-19"، أعلن سمبدوريا الجمعة تسجيل أربع حالات عند اللاعبين وهم المدافع الغامبي عمر كولي، لاعب الوسط السويدي ألبين إيكدال، المهاجم أنتونيو لا غومينا ولاعب الوسط النروجي مورتن ثورسبي، إضافة الى طبيب الفريق أميديو بالداري.

وأكد النادي في بيانه انه جميع المصابين "بصحة جيدة"، مشيرا الى انه قام بـ"تطبيق جميع الإجراءات اللازمة على الفور".

وأوضح ان كل مرافق النادي مغلقة، وأن اللاعبين والطواقم الفنية والطبية والإدارية "الذين يحتمل أن يتأثروا، هم في عزلة ذاتية في المنزل".

ورأى النادي ان "كل شيء سيكون على ما يرام. بالتعاضد، سنتجاوز ذلك. ابقوا في منازلكم"، مرددا بذلك طلب السلطات من المواطنين بالتزام منازلهم تجنبا لارتفاع عدد الإصابات بالفيروس الذي أودى بحياة 1266 شخصا في البلاد حتى الجمعة، من أصل قرابة 17700 حالة.

وقبل سمبدوريا، كان يوفنتوس النادي الإيطالي الوحيد الذي أعلن عن حالة مؤكدة في صفوفه، تعود لمدافعه دانييلي روغاني.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا، وهي أعلنت وقف النشاط الرياضي كاملا حتى الثالث من نيسان/أبريل، ضمن سلسلة إجراءات قاسية شملت إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع المنتجات الغذائية.