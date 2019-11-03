حرم كالياري مضيفه أتالانتا استعادة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد في المرحلة الحادية عشرة.

وكان أتالانتا أمام فرصة العودة الى المركز الذي فقده بنتيجة فوز روما 2-1 على ضيفه نابولي السبت، لكنه فشل في انتزاع النقاط الثلاث للمباراة التي فرض فيها كالياري إيقاعه بالكامل، وتلقى خسارته الثانية هذا الموسم، والأولى منذ سقوطه في المرحلة الثانية على أرضه أيضا أمام تورينو (2-3).

وأقر مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني الذي يستعد ورجاله لمواجهة صعبة للغاية الأربعاء في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنكليزي في برغامو، أن فريقه "لم يكن بالمستوى المطلوب ولم نفز بأي مواجهة فردية. لا تتعلق المسألة بالوضع البدني لأنه ضغطنا حتى النهاية، لكن للأسف خسرنا المباراة في الشوط الأول ولم نبدأها بالشكل المناسب".

وعزز كالياري سيطرته بعد تلقي لاعب أتالانتا السلوفيني يوسيب إيليتشيش بطاقة حمراء مباشرة قبل نحو خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، على خلفية توجيهه ركلة لليوناني خارالامبوس ليكويانيس أثناء تنافسهما على انتزاع الكرة.

ولم يكن غاسبيريني راضيا على قرار الحكم بحسب ما قال لخدمة "دازن" للبث التدفقي، معتبرا أنه كان يتوجب على الحكم أن يطرد أيضا ليوكايانيس لأنه سبق له أن أنذره وحينها "لكانت المباراة مختلفة تماما. إيليتشيش كان غبيا، لا جدال بشأن هذا الأمر".

وأضاف "الآن، ننتقل الى دوري الأبطال. نواجه امتحانا صعبا مرة أخرى لكننا سنحاول تقديم أداء جيد ضد مانشستر سيتي".

وتقدم كالياري في الدقيقة 32 بهدف النيران الصديقة للكرواتي ماريو باساليتش خطأ في مرمى فريقه بعد ركلة حرة من على الجهة اليمنى. وفي الشوط الثاني، سجل الضيوف هدف الاطمئنان عبر الأوروغوياني كريستيان أوليفا، بتسديدة قوية من داخل المنطقة (58).

وواصل كالياري سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها في الآونة الأخيرة، اذ لم يذق طعم الخسارة للمباراة التاسعة تواليا بعد سقوطه في المرحلتين الأولى والثانية أمام بريشيا (صفر-1) وإنتر ميلان (1-2).

وهو رفع بفضل فوزه الثالث في آخر أربع مباريات، رصيده الى 21 نقطة في المركز الخامس موقتا، تساويا بالنقاط مع أتالانتا الذي بقي رابعا.

وكان مدرب كالياري رولاندو ماران سعيدا بطبيعة الحال بما قدمه فريقه، معتبرا أنه "أفضل أداء لهذا الموسم. كانت مباراة صعبة للغاية لأن أتالانتا في مستوى رائع، لقد سجلوا في كل مباراة وارتأينا أن أفضل طريقة لمقاربة اللقاء أن نجبرهم على الدفاع".

وأضاف "أردنا أن نتجاوز قدراتنا لنرى أين ستؤول بنا الأمور. الأمر يتعلق بايجاد المسار الصحيح لتحقيق التقدم".

بالوتيلي ضحية لعنصرية جمهور فيرونا

ورغم الهدف الثاني للمهاجم ماريو بالوتيلي بعد عودته الى الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ اعارته لميلان موسم 2015-2016، خسر بريشيا أمام مضيفه هيلاس فيرونا 1-2.

وعانى بالوتيلي خلال اللقاء من الإهانات العنصرية حين كان فريقه متخلفا بهدف إيدي سالسيدو، ما دفعه الى ركل الكرة نحو الجمهور ثم توجه الى مدرجات الفريق المضيف بعد قرابة 15 دقيقة على بداية الشوط الثاني.

وحاول المهاجم السابق لإنتر ميلان ومانشستر سيتي وليفربول الإنكليزيين ونيس ومرسيليا الفرنسيين ترك أرضية الملعب اعتراضا على الاهانات العنصرية التي لطالما كان هدفا لها خلال مسيرته الكروية، لكن بعضا من زملائه ولاعبي فيرونا أقنعوه بالبقاء.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق قبل أن توجه رسالة الى الجمهور على مكبر الصوت تهدد بأن الفريقين سيتركان أرضية الملعب إذا تكررت الإهانات العنصرية، وذلك وسط صافرات استهجان من جمهور فيرونا المعروف بسمعته بأنه يميل الى اليمينية السياسية.

ومع استئناف اللقاء، ضاعف ماتيو بيسينا النتيجة لفيرونا، قبل أن يرد بالوتيلي بأفضل طريقة على الإساءات بتسجيله هدفا جميلا من تسديدة بعيدة.

وبغياب نجمه الجديد الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري لايقافه ثلاث مباريات عقب حادثة اعتدائه على الحكم المساعد بعد نهاية مباراة المرحلة قبل الماضية ضد لاتسيو (1-2)، اكتفى فيورنتينا بالتعادل مع ضيفه بارما بهدف غايتانو كاستروفيلي (67) مقابل هدف للإيفوراي جيرفينيو (40).

وفي مباراتين أخريين، فاز أودينيزي على مضيفه جنوى 3-1، وتعادل ليتشي مع ساسوولو 2-2.