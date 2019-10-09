ومني ميلان بأربع هزائم في أول سبع مباريات من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بينها خسارة الدربي ضد انتر صفر-2، ما عجل في إقالة جامباولو بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه.

وقال النادي اللومباردي في بيان أن بيولي الذي أتى تعيينه غداة إقالة جامباولو مساء الثلاثاء ارتبط "بعقد مع ميلان لمدة سنتين".

ويحتل حامل لقب الدوري 18 مرة، آخرها في 2011، المركز الثالث عشر في "سيري أ".



وأصبح بيولي ثامن مدرب يتولى تدريب ميلان منذ رحيل ماسيميليانو أليغري الذي قاد الفريق في 2011 لآخر ألقابه في الدوري المحلي.

ودامت ولاية جامباولو 111 يوماً فقط بعد توليه منصبه خلفا لجينارو غاتوزو المستقيل من منصبه بعد فشل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بمركز خامس في الدوري.

وأشرف بيولي (53 عاماً)، مدافع فيورنتينا السابق والذي بدأ مسيرته التدريبية في 1999، على عدة أندية محلية آخرها لاتسيو وانتر وفيورنتينا. لكنه لم يحرز أي لقب كمدرب، فيما توج بلقب الدوري المحلي مع يوفنتوس في 1986.

وعندما قررت إدارة "روسونيري" التعاقد مع جامباولو الصيف الماضي، رأت فيه المدرب القادر على تطبيق أسلوب اللعب المثير الذي قدمه مع فريقه السابق سمبدوريا لثلاثة مواسم متتالية، لكنه بدا عاجزاً عن تطبيق فلسفة اعتمدها في فريق السابق وساد التخبط منذ المباراة الافتتاحية حين خسر ميلان أمام أودينيزي (صفر-1).

وبهوسه المعروف بالتكتيك والتنظيم في أرضية الملعب، عمد جامباولو إلى تهميش بعض اللاعبين الجدد مثل المهاجم البرتغالي الشاب رافايل لياو، واصفاً الأخير كلاعب "موهوب لكن متهور جداً".