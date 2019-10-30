ساري يُشيد بتياغو موتا مدرب جنوى الجديد من قبل beIN SPORTS October 30, 2019 13:44 1:04 دقيقة أشاد ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس بتياغو موتا المدرب الجديد لجنوى خصم البيانكونيري في المباراة المقبلة، ساري أكد أن منافسهم المقبل يملك إمكانيات كبيرة ولا يستحق المركز الذي يحتله حاليا في الدوري الإيطالي. مقابلات الدوري الإيطالي يوفنتوس الإيطالي ماوريتسيو ساري -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة مقابلة حصرية مع منذر الكبيّر 1:02 دقيقة كأس العالم للناشئين: البرازيل إلى دور الستة عشر 0:39 دقيقة المجر تهدر فرصة تحقيق فوزها الأول 3:36 دقيقة إنتر يستعيد صدارة الدوري الإيطالي مؤقتاً 2:21 دقيقة مانشستر سيتي أبرز المتأهلين إلى ربع النهائي 4:17 دقيقة ألافيس يُجبر أتلتيكو مدريد على التعادل 0:56 دقيقة غوادالوبي تلفت الأنظار في الـ"ليغا" 3:58 دقيقة برشلونة يتخطى بلد الوليد بسهولة بفضل إبداع ميسي 0:30 دقيقة إبراهيموفيتش يعود إلى الليغا ! 0:52 دقيقة كأس العالم للناشئيين: طاجكستان تتغلب على الكاميرون