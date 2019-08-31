وتقدم يوفي بثنائية نظيفة في الشوط الأول سجلها البرازيلي دانيللو والأرجنتيني هيغوايين لتبدو المباراة بيد فريق المدرب ساري الغائب بسبب المرض.

وفي الشوط الثاني أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الثالث 62، لتبدأ فعلياً احتفالات جماهير يوفي.

لكن اليوناني كونستنتينوس مانولاس قلص الفارق 66، ثم اتبعه لوزانو بهدف ثان 68، قبل أن يعادل جيوفاني دي لورينزو التعادل 81.

وفي حين سلم الجميع أن المباراة ذاهبة للتعادل منح السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الفوز ليوفي من خلال تسجيله هدفاً في مرمى فريقه 90+2.

وأشار مساعد المدرب فابيو باراتيتشي إلى أن المهاجم الارجنتيني باولو ديبالا سيبقى في الفريق في ظل الحديث عن اهتمام باريس سان جيرمان بطل فرنسا بضمه "يمكننا استبعاد رحيل ديبالا هذا الصيف بشكل مؤكد"، وهو شارك في آخر ربع ساعة من المباراة.

وحقق يوفي نقطته السادسة بعد الفوز على بارما في المرحلة الأولى، في حين حقق نابولي فوزاً مثيراً في المرحلة الأولى على فيورنتينا 4-3.