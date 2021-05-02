وحول رونالدو تخلف فريقه منذ الدقيقة العاشرة بهدف سجله الأرجنتيني ناهويل مولينا، الى فوز قاتل 2-1 بتسجيله هدفين في الدقيقتين 83 من ركلة جزاء و90 بكرة رأسية، معززاً صدارته لترتيب الهدافين بـ27 هدفاً.

واستفاد يوفنتوس بفضل رونالدو من تعثر أتالانتا ونابولي الذي فرط بالفوز على ضيفه كالياري بتلقيه هدف التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع.

وقفز يوفنتوس إلى المركز الثالث وله 69 نقطة متساويا مع أتالانتا ثاني الترتيب وميلان الرابع، وتتقدم الفرق الثلاثة بنقطتين على نابولي صاحب المركز الخامس.

وتنتظر رجال بيرلو رحلة شاقة من الآن وحتى نهاية الموسم، إذ يتواجهون في المرحلة المقبلة مع ميلان وبعدها مع ساسوولو ثم إنتر ميلان الذي توّج اليوم بطلاً، قبل خوض نهائي الكأس ضد أتالانتا ومن بعده المرحلة الختامية في ملعب بولونيا.