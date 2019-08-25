وافتتح التركي سينجيز أوندر التسجيل لنادي العاصمة منذ الدقيقة 6 بعد مجهود فردي حيث تلاعب بمدافعين على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة في الشباك، إلا أنّ الفرحة لم تدم طويلاً لأن جنوى أدرك التعادل بعد 10 دقائق عبر أندريا بينامونتي بتسديدة قوية من منتصف المنطقة إلى سقف الشباك إثر تحضير بالرأس من الأرجنتيني كريستيان روميرو (16).

وأعاد البوسني إدين دزيكو أصحاب الأرض إلى المقدمة في الدقيقة 30 بعد مجهود فردي على الجهة اليسرى أنهاه بتسديدة محكمة في شباك الروماني أندريه رادو، لكن الضيوف أدركوا التعادل من ركلة جزاء نفذها دومينيكو كريشيتو (43).

وفي بداية الشوط الثاني، استعاد روما التقدم من ركلة حرة رائعة للصربي ألكسندر كولاروف (49)، إلا أن الإيفواري كريستيان كوامي أدرك التعادل مرة أخرى بكرة رأسية (70).

