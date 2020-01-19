على أرضية ميدان "لويجي فيراريس"، منح التركي جنغيز أوندر مبكراً هدف السبق للضيوف (5) قبل أن يدعّم أبناء العاصمة تفوقهم بالهدف الثاني مستفيدين من خطأ دافيدي بيراسكي الذي غالط حارس مرماه (44)، وتمكّن بعدها مباشرة غوران بانديف من تقليص الفارق لصاحب الأرض (45)، غير أنّ الـ"جالوروسو" عاد ليؤمّن الفوز بالهدف الثالث الذي دوّنه البوسني إدين دجيكو (74).

بهذا الفوز الثمين، عاد روما ليقفز إلى المركز الرابع برصيد 38 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أتلانتا مؤقتاً، حيث سيكون الأخير على موعد مع مواجهة ضيفه سبال، متذيل الترتيب (12 نقطة) غداً الإثنين.