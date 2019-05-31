ولم تكشف إدارة النادي عن مدة عقد لاعب الوسط الدولي السابق (49 عاما) الذي أشارت وسائل الإعلام الإيطالية التي أكدت استلامه المنصب منذ أيام عدة، أنه وقع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مقابل 10 ملايين يورو (إضافة للمكافآت) في الموسم الواحد.

وعلق كونتي على تعيينه في بيان لفريقه الجديد "سيبدأ فصل جديد في حياتي، أتطلع بفارغ الصبر لبدء مهمتي. اخترت إنتر من أجل النادي ومشروعه وطموحه. أعجبت بشفافية النادي ورغبته في قيادة إنتر ميلان إلى حيث يجب أن يكون".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة إنتر، الصيني ستيفن جانغ "أنا متأكد من أن أنطونيو كونتي واحد من أفضل المدربين"، مضيفا "أنا متأكد من أنه سيساعدنا على بلوغ هدفنا وهو جعل هذا النادي واحدا من الأفضل في العالم من جديد".

وحجز إنتر ميلان بشق النفس بطاقته إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بضمانه المركز الرابع في المرحلة الأخيرة بفارق كبير خلف يوفنتوس البطل في الأعوام الثماني الأخيرة.

وفشل إنتر ميلان في تخطي الدور الأول من المسابقة القارية الأهم بحلوله ثالثا في المجموعة الثانية خلف برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنكليزي الذي يخوض النهائي ضد ليفربول السبت. وانتقل الى المشاركة في مسابقة "يوروبا ليغ" بعد خروجه من دوري الأبطال، وعبر دور الـ32 على حساب رابيد فيينا النمسوي، قبل أن يخرج من الدور ثمن النهائي على يد إينتراخت فرانكفورت الألماني الذي بلغ دور الاربعة.

كما عانى إنتر من جدل واسع حول قائده السابق إيكاردي تمحور، بحسب التقارير، حول مفاوضات تجديد عقده، أدى الى سحب شارة القيادة منه لصالح حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش، وغياب المهاجم عن المشاركة لفترة أسابيع بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل.

ولم يحرز إنتر ميلان أي لقب منذ تتويجه بكأس إيطاليا عام 2011.

وكان كونتي دون وظيفة منذ إقالته من تدريب تشلسي بنهاية الموسم المنصرم، بعدما أشرف لنحو عامين على الفريق اللندني وقاده في 2017 الى لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، وكأس الاتحاد في 2018.

كما أحرز المدرب السابق للمنتخب الإيطالي، ثلاثة ألقاب في الـ"كالتشيو" بين العامين 2012 و2014 مع يوفنتوس، كانت الأولى في سلسلة من ثمانية ألقاب متتالية لفريق "السيدة العجوز" آخرها موسم 2018-2019.