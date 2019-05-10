وتحدث رانييري (67 عاماً) عن مغادرته لفريق "الذئاب" قائلاً: "لا تزال 3 مباريات في الدوري وستكون هي آخر 3 مباريات لي مع روما، سأرحل في نهاية هذا الموسم".

وأردف المدرب الذي جاء خلفاً لـ"أوزيبيو دي فرانشيسكو"، يوم 8 أذار/مارس المنقضي، قائلاً: "اخترت العمل هنا لأنني من مناصري فريق روما".

وكان متوقعاً رحيل المدرب، الذي قاد ليستر سيتي لإنجاز تاريخي بتتويجه بطلاً للدوري الإنكليزي في عام 2016، خاصة وأن عقده مع فريق العاصمة الإيطالية ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2019.

ويبدو أن إدارة فريق روما جهزت البديل منذ فترة بعد دخولها في مفاوضات متقدمة مع مدرب أتالانتا، جيان بييرو غاسبيريني.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، بات غاسبيريني (61 عاماً)، قريباً من تولى مهمة تدريب روما بعد نجاحه في قيادة أتالانتا لاحتلال المركز الرابع حالياً في الدوري الإيطالي (62 نقطة) مع احتمال حصد بطاقة تاريخية للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما ساهم غاسبيريني هذا الموسم في بلوغ أتلانتا لنهائي كأس إيطاليا ومواجهة لاتسيو يوم 15 أيار/مايو في ملعب الأوليمبيكو.

