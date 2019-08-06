وانضم عدد كبير من أندية الدوري الإيطالي في مقدمتها ميلان وسامبدوريا وبارما إلى هذه الحملة التي انطلقت الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بوسم " #Stopiracy".

ويأتي هذا الإجراء مع اقتراب انطلاق موسم 2019-2020 من الدوري الإيطالي والذي سيستهل نسخته الجديدة بمواجهتي بارما ويوفنتوس وفيورنتينا ونابولي يوم السبت الرابع والعشرين من آب/أغسطس الحالي.

وكانت اتحادات وهيئات رياضية دولية في مقدمتها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أدانت بأشد العبارات القرصنة المتواصلة للحقوق الفكرية من قبل ما يعرف بـ beoutQ.

ونشر الحساب الرسمي لنادي فيورنتينا وسم " #Stopiracy" مضافاً إليه شعار القناة المقرصنة المعروفة بـ beoutQ.

كما شاركةأندية إنتر ميلان ولاتسيو وبارما وروما في الحملة ناشرة على حساباتها أيضاً تغريدات ضد القرصنة تحت نفس الوسم #Stopiracy" كما يلي .