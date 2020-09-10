رئيس نابولي مصاب بفيروس كورونا من قبل beIN SPORTS September 10, 2020 16:35 0:30 دقيقة أعلن نادي نابولي الإيطالي الخميس اصابة رئيسه أوريليو دي لاورنتيس بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من اجتماع شارك فيه جميع مسؤولي أندية الدرجة الأولى الإيطالية. تقارير إخبارية نابولي الدوري الإيطالي أوريليو دي لاورنتيس فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة إمكانية تأجيل بداية موسم الـNBA الجديد 0:52 دقيقة الإشادة بالنظام الحالي لمواجهات الـ"NBA 2:05 دقيقة ليبرون جيمس "أيقونة" الـNBA 0:30 دقيقة رئيس نابولي مصاب بفيروس كورونا 0:44 دقيقة ريال مدريد يقدم تسهيلات من أجل رحيل بايل 0:45 دقيقة لا اتفاق بين دافيد ألابا وبايرن ميونيخ 1:05 دقيقة برشلونة لم يقدم عرضاً للتعاقد مع ديباي 0:35 دقيقة تأجيل نصف نهائي مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكاف 0:59 دقيقة فليك ربان بايرن ميونيخ المميز 7:58 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على لنس