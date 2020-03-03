مصادر بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم قالت إن النيابة الفيدرالية للاتحاد بدأت بشكل فعلي التحقيقات من أجل الوقوف على حقيقة ما ذكره الرئيس جانغ مؤكدة انه في حالة ادانته فسيتلقى هو و إدارة النادي اللومباردي عقوبات قد تصل الى غرامات مالية كبيرة أو الى ابعاده عن تمثيل انتر في الاجتماعات الرسمية داخل إيطاليا و خارجها.

