على أرضه لم يفرض فريق السيدة العجوز إيقاعه كما كان متوقعاً لا سيما في ظل المردود المخيب للروسونيري هذا الموسم، هذا الأخير الذي تميّز بآداء تكتيكي مرموق وخلق فرصاً عديدة للتهديف دون أن يفلح في تجسيمها، ليعاقبه نجم يوفنتوس، الأرجنتيني بالولو ديبالا الذي دخل مكان كريستيانو رونالدو (55) بتوقيع الهدف الوحيد للقاء (77).

بهذا الانتصار الثمين، استعاد يوفنتوس صدارته برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه الشرس إنتر ميلان الفائز على ضيفه فيرونا (2-1) السبت. أمّا ميلان فقد تجمّد رصيده عند 13 نقطة ليبقى في المركز الرابع عشر.

وهو الفوز العاشر ليوفنتوس، حامل اللقب في الأعوام الثمانية الأخيرة، مقابل تعادلين وهو الفوز الـ67 ليوفنتوس في مواجهاته لميلان في الدوري مقابل 49 خسارة و57 تعادلا.

كما أنها الخسارة الثانية تواليا لميلان والسابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

ملخص المباراة.. "واقعية" يوفنتوس تطمس أفضلية ميلان

ضغط يوفنتوس منذ البداية لكن دون خطورة على مرمى جانلويجي دوناروما بسبب التنظيم الجيد للاعبي ميلان على ارضية الملعب بل أن الضيوف كانوا الأفضل والأقرب إلى حسم النتيجة في أكثر من مناسبة لولا تألق حارس المرمى تشيشني الذي أنقذ مرماه من أهداف محققة عدة.

وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة عندما مرر رونالدو كرة على طبق من ذهب إلى الأرجنتيني غونزالو هيغواين داخل المنطقة فسددها قوية زاحفة ابعدها دوناروما بقدميه الى ركنية (15).

ورد ميلان بتمريرة عرضية للإسباني سوسو تابعها المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك برعونة بجوار القائم الأيسر (18).

وكاد ميلان يفعلها من هجمة منسقة مرر على اثرها اندريا كونتي كرة الى البرازيلي لوكاس باكيتا تابعها برأسه من مسافة قريبة لكن تشيشني أبعدها بصعوبة إلى ركنية (25).

وجرب رونالدو حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها دوناروما (43)، ورد عليه المدافع الفرنسي ثيو هرنانديز بتسديدة قوية من نحو 30 مترا تصدى لها تشيشني بصعوبة (45)، وأخرى لبيونتيك من داخل المنطقة أبعدها تشيشني بصعوبة (45+1).

ولم تتغير الحال في الشوط الثاني حيث استمرت معاناة يوفنتوس الذي لجأ لاعبوه إلى التسديد البعيد عبر برنارديسكي (52) والفرنسي بليز ماتويدي (53).

ودفع ساري بديبالا مكان رونالدو (55)، الذي توجه مباشرة إلى غرف الملابس دون الجلوس على دكة البدلاء مع زملائه.

وهي المرة الثانية التي يقوم فيها ساري باستبدال رونالدو بعد الأولى أمام تورينو، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه إلى صفوف يوفنتوس صيف العام الماضي، وللمرة الأولى التي يخرج فيها في الدقيقة 55.

وخرج تشيشني في توقيت مناسب لابعاد كرة برأسه من أمام مواطنه بيونتيك المنفرد (55)، وتابع الحارس البولندي تألقه بتصديه لتسديدة قوية زاحفة لمواطنه بعد ثلاث دقائق (58).

ولعب ساري ورقته الهجومية الثانية عندما أشرك البرازيلي دوغلاس كوستا مكان فيديريكو برنارديسكي، فيما دفع مدرب ميلان ستيفانو بيولي بجاكومو بونافنتورا مكان البوسني راده غرونيتش (60).

وسدد ماتويدي مرة أخرى من داخل المنطقة فوق العارضة (66)، وأخرى لديبالا من خارج المنطقة بين يدي دوناروما (68).

ودفع ساري بورقته الأخيرة عندما أشرك الفرنسي أدريان رابيو مكان مواطنه ماتويدي المصاب في احدى عضلات صدره (70).

وأنقذ تشيشني مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية للتركي جالهان أوغلو من 30 مترا (75).

ونجح ديبالا في افتتاح التسجيل بعد تلقيه كرة من مواطنه هيغواين خارج المنطقة فتلاعب بالقائد أليسيو رومانيولي وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها قوية بيمناه على يمين دوناروما (77).

وكاد الدولي التركي هاكان جالهان أوغلو يدرك التعادل بعد دقيقتين بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها تشيتشي (79)، ثم تصدى لتسديدة مماثلة للاعب نفسه من خارج المنطقة وحولها إلى التماس (84).

وأنقذ دوناروما مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية لديبالا في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.