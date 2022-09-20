دخول يوفي في نفق الأزمة يجعل مصير أليغري على المحك من قبل beIN SPORTS September 20, 2022 11:34 2:20 دقيقة أسالت الخسارة الأخيرة ليوفنتوس أمام مونزا المتعثّر في الدوري الإيطالي الكثير من الحبر في وسائل الإعلام الإيطالية التي تحدثت عن دخول السيدة العجوز والمدرب ماسيميليانو أليغري في نفق أزمة. تقارير إخبارية يوفنتوس مونزا ماسيميليانو أليغري -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة لقاء خاص مع الجزائري إسحاق بلفوضيل لاعب الغرافة 2:51 دقيقة بلهندة يسجل الهدف الأسرع وتريزيغيه يواصل التوهج 2:20 دقيقة دخول يوفي في نفق الأزمة يجعل مصير أليغري على المحك 2:40 دقيقة بداية موسم رائعة لآرسنال وهالاند يخطف الأنظار 0:32 دقيقة كوريا الجنوبية تعدّ العدّة لمواجهة كوستاريكا وديًا 1:22 دقيقة فرنسا تتطلع لتحقيق فوزها الأول من بوابة النمسا 2:41 دقيقة منافسة قوية بين الريال وبرشلونة وبيتيس 2:14 دقيقة أبرز ظواهر الـ"بريميرليغ" قبل فترة التوقف الدولي 3:05 دقيقة أونيون برلين يخطف أنظار عشاق البوندسليغا 0:43 دقيقة فيدرر يصل إلى لندن للمشاركة في كأس ليفر