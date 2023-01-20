وقرّرت المحكمة الفيدرالية لاتحاد كرة القدم الإيطالي أيضا إيقاف بعض المسؤولين في إدارة النادي السابقة، بمن فيهم الرئيس السابق أندريا أنييلي الذي سيتم إيقافه لمدة عامين، بعد أدلة جديدة من محاكمة جنائية منفصلة في الشؤون المالية للنادي.

وتم إيقاف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لتوتنهام حاليًا والسابق ليوفنتوس لمدة سنتين ونصف بسبب القضية، بالإضافة لإيقاف ماوريتسيو أرّيفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين، وفيدريكو كيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام وأربعة أشهر.

كما سيتعرّض بافيل نيدفيد نائب الرئيس السابق للإيقاف لمدة ثمانية أشهر.



